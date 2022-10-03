За выходные в Коми поймали больше 40 нетрезвых водителей

За минувшие выходные в Коми выявили 41 случай управления авто в нетрезвом виде. По итогам рейдов возбуждено три уголовных дела за повторное вождение после распития. Об этом сообщили в МВД региона.

Больше всего “отличились” Сыктывкар и Усинск. К примеру, в столице Коми один из таких водителей протаранил четыре автомобиля и прицеп.