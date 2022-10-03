За выходные в Коми поймали больше 40 нетрезвых водителей

За минувшие выходные в Коми выявили 41 случай управления авто в нетрезвом виде. По итогам рейдов возбуждено три уголовных дела за повторное вождение после распития. Об этом сообщили в МВД региона.
Больше всего “отличились” Сыктывкар и Усинск. К примеру, в столице Коми один из таких водителей протаранил четыре автомобиля и прицеп.
Напомним, что за езду в пьяном виде, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю уже грозит уголовная ответственность, предусматривающая срок до 2 лет.