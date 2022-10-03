К ремонту краснозатонского моста в Сыктывкаре собираются приступить в 2024 году

Краснозатонский мост ввели в эксплуатацию в 1972 году. Его уже не раз ремонтировали, последний ремонт состоялся в 2016 году.

В 2021 году прокуратура столицы Коми провела проверку и выяснила, что мост имеет множество дефектов. Ведоство направило судебный иск в адрес Управления автодорог Коми с требование привести мост в порядок. Требования прокуратуры суд удовлетворил, однако аукцион на выполнение инженерных изысканий и работ по подготовке проектной и рабочей документации для капитального ремонта опубликовали только спустя год. Начальная цена контракта – восемь миллионов рублей, подготовить проект нужно до конца сентября 2023 года.