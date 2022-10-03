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Житель Коми украл из машины на парковке сумку с документами и банковской картой

Житель Коми украл из машины на парковке сумку с документами и банковской картой

34-летнего жителя Ухты подозревают в краже. Подробности рассказали в пресс-служба МВД по Коми.

Жертвой злоумышленника стал 21-летний студент. Он оставил свою машину на парковке с открытым окном. Кто-то проник через это окно внутрь автомобиля и забрал оттуда сумку. Когда студент обнаружил пропажу, то обратился в полицию. По его словам в сумке были документы и банковская карта. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. 

Подозреваемого уже задержали, им оказался ранее судяимый за грабеж ухтинец. Он признал вину и сейчас находится под подпиской о невыезде. Ведется уголовное дело.

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