Житель Коми украл из машины на парковке сумку с документами и банковской картой

34-летнего жителя Ухты подозревают в краже. Подробности рассказали в пресс-служба МВД по Коми.

Жертвой злоумышленника стал 21-летний студент. Он оставил свою машину на парковке с открытым окном. Кто-то проник через это окно внутрь автомобиля и забрал оттуда сумку. Когда студент обнаружил пропажу, то обратился в полицию. По его словам в сумке были документы и банковская карта. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.