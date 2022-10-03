С начала года клиенты Сбера купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде

300 тыс. обезличенных металлических счетов открыли клиенты Сбера с января по сентябрь 2022 года. За это же время клиенты банка приобрели 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде, в том числе золота – почти 7 тонн. На покупку золота было потрачено 33,7 млрд рублей – больше всего по сравнению с объемом средств, затраченных на покупку других драгоценных металлов.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: