SberPay теперь доступен в «нетмонет»

Сбер подключил метод оплаты SberPay к сервису безналичных чаевых «нетмонет», принадлежащему Альфа-Банку. Совместная реализация Sber P ay делает перевод чаевых более быстрым и удобным для посетителей, так как не требуется ввод карточных данных.

Оставить чаевые или отзыв можно быстро и просто: буквально в 3 клика и без ввода данных карт. Для этого необходимо отсканировать QR-код «нетмонет», ввести сумму чаевых, нажать «Оплатить через SberPay», после чего откроется приложение банка. Сумма чаевых подтянется автоматически, останется только нажать кнопку «Оплатить».

SberPay позволяет быстро оплачивать покупки в интернете без ввода данных банковской карты и кода подтверждения по СМС. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри Сбера и не передаются другим участникам расчётов. Использование SberPay бесплатно для всех пользователей СберБанк Онлайн и не требует установки дополнительных приложений на смартфон.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«Наша миссия — создавать сервисы, которые высвобождают время наших клиентов для того, что действительно важно. SberPay делает именно это — экономит время, обеспечивая не только быстрый, но также простой, удобный и безопасный способ онлайн-оплаты любых товаров и услуг. Интеграция в самый популярный в России сервис безналичных чаевых обеспечит отличный пользовательский опыт миллионам наших клиентов и поможет работникам сферы услуг получать заслуженное вознаграждение».

Егор Высоцкий, директор и основатель сервиса «нетмонет»: