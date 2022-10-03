Житель Коми расплатился в магазине "билетом банка приколов" и попал в полицию

В полиции Печоры раскрыли дело о покупке за билеты банка приколов. На уловку попался один из магазинов, где подозреваемый расплатился пятитысячной купюрой. Об этом рассказали в МВД по Коми.
К стражам порядка обратился администратор магазина, который рассказал, что некий покупатель использовал билет банка приколов в качеств енастоящих денег. Полицейские выехали на место и, просмотрев записи с камер, нашли злоумышленника.
Оказалось, что это был 36-летний печорец, который уже попадал в руки правоохранителей за кражу. Мужчину задержали, после чего он признался, что “фальшивку” хранил специально для такого случая.
Теперь за такие “приколы” мужчине грозит статья о мошенничестве. Его не стали запирать в сизо и оставили под подпиской о невыезде.