Житель Коми расплатился в магазине "билетом банка приколов" и попал в полицию

В полиции Печоры раскрыли дело о покупке за билеты банка приколов. На уловку попался один из магазинов, где подозреваемый расплатился пятитысячной купюрой. Об этом рассказали в МВД по Коми.

К стражам порядка обратился администратор магазина, который рассказал, что некий покупатель использовал билет банка приколов в качеств енастоящих денег. Полицейские выехали на место и, просмотрев записи с камер, нашли злоумышленника.