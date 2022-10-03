Крысы серьезно повредили автомобиль жительницы Коми

Во время ограничений из-за пандемии коронавируса жительница Ухты несколько месяцев не ездила на своем авто. Машина мирно стояла во дворе, а когда ее владелице понадобилось поехать по делам, автомобиль просто не завелся.
Оказалось, что за время простоя над иномаркой хорошо потрудились крысы – они повредили несколько элементов моторного отсека. Соседи рассказали ухтинке, что такое бывало и раньше, но пострадавшие от маленьких хулиганов просто смирились с ситуацией.
Однако горожанка решила добиться наказания для нерадивой управляющей компании своего дома, которая не занялась вопросом избавления участка многоквартирного дома от крыс. Женщина обратилась в суд, который взыскал с управляющей компании не только убытки в размере 240 тысяч рублей, но и 120 тысяч рублей штрафа за то, что законные требования автовладелицы не были удовлетворены добровольно.