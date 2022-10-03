Крысы серьезно повредили автомобиль жительницы Коми

Во время ограничений из-за пандемии коронавируса жительница Ухты несколько месяцев не ездила на своем авто. Машина мирно стояла во дворе, а когда ее владелице понадобилось поехать по делам, автомобиль просто не завелся.

Оказалось, что за время простоя над иномаркой хорошо потрудились крысы – они повредили несколько элементов моторного отсека. Соседи рассказали ухтинке, что такое бывало и раньше, но пострадавшие от маленьких хулиганов просто смирились с ситуацией.