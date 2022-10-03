В Коми спасли двух пропавших в лесу женщин

В Прилузском районе пропали две женщины. Они отправились в лес, но вернуться назад сами уже не сумели. На помощь пришли спасатели отряда “Спас-Коми”.

Как сообщил “Комиинформ”, две женщины пошли за грибами и ягодами в районе местечка Гордань у села Объячево и потерялись. Сообщение об этом поступило спасателям в 17 часов вечера.