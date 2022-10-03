В ремонте сыктывкарской объездной дороги нашли нарушения

Контрольно-счетная палата Коми завершила проверку по поводу трат на ремонт малой объездной дороги в Сыктывкаре. По итогам обнаружилось, что в ходе работ были допущены нарушения.

Как показала проверка, целевые показатели по использованию выделенных средств достигнуты, но есть нарушения и замечания. Так, некоторые работы сделанные подрядчиком, не соответствуют утвержденной проектной документации. Они предусмотрены проектом, но не учтены сводным сметным расчетом. Общая сумма этих работ составила 12 миллионов рублей.