В ремонте сыктывкарской объездной дороги нашли нарушения

Контрольно-счетная палата Коми завершила проверку по поводу трат на ремонт малой объездной дороги в Сыктывкаре. По итогам обнаружилось, что в ходе работ были допущены нарушения.
Как показала проверка, целевые показатели по использованию выделенных средств достигнуты, но есть нарушения и замечания. Так, некоторые работы сделанные подрядчиком, не соответствуют утвержденной проектной документации. Они предусмотрены проектом, но не учтены сводным сметным расчетом. Общая сумма этих работ составила 12 миллионов рублей.
В КСП посчитали причиной нарушения низкое качество проектной документации, разработанной без учета конкретных условий зимней эксплуатации автодороги. В результате 22 тротуарные плиты разрушились под тяжестью спецтехники, когда их чистили от снега. Эти элементы, при всем прочем, не попадают под гарантию, поэтому восстанавливать все придется самому заказчику.
Отчет о результатах проверки КСП направила гаве Коми, Госсовета и первому зампреду правительства региона. Кроме того, МКП “Дорожное хозяйство” получит представление для принятия мер по устранению причин и условий выявленных нарушений.