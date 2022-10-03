Названы 15 профессий, которые сейчас нужны в Коми

Аналитики портала по поиску вакансий hh.ru рассмотрели около 2 тысяч вакансий в Коми и рассказали, какие из них сегодня больше всего нужны работодателям региона.
Среди 15 самых востребованных профессий в Коми оказались, как ни странно, продавцы-консультанты. Эта профессия составила 14% от активных вакансий. Также нужны менеджеры по продажам и врачи (8%), водители, операторы колл-центров и машинисты (4%) а также слесари, повара, сварщики. разнорабочие, инженеры-конструкторы, инженеры ПТО, сервисные инженеры, администраторы и администраторы магазинов.
При этом некоторые профессии попали в список дефицитных. Сейчас в регионе почти нет тех же поваров и врачей. Также катастрофически мало резюме от сварщиков и продавцов-консультантов. На одну вакансию слесаря приходится всего три резюме, а на менеджера по продажам лишь 4.