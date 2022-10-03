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Появились подробности возгорания автобуса в Сыктывкаре

Появились подробности возгорания автобуса в СыктывкареСкриншот с видео очевидца

Стали известны причины возгорания автобуса в Сыктывкаре. Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

Утром 3 октября около 9:00 в службу спасения поступило сообщение о загоревшемся автобусе №17. Инцидент произошел на перекрестке улиц Печорская и Октябрьский проспект. 

На место происшествия приехал пожарно-спасательный гарнизон. Как выяснилось, возгорание произошло в моторном отсеке. Огонь пожарные смогли оперативно ликвидировать.  Причины возгорания устанавливаются дознавателями Госпожнадзора.

В момент пожара в салоне автобуса находились пассажиры. Они смогли самостоятельно эвакуироваться. К счастью, пострадавших нет

Видео возгорания автобуса можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

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