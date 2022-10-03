Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы для военнослужащих

С 30 сентября 2022 года розничные клиенты Сбербанка могут подать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов в рамках госпрограммы для военнослужащих. Воспользоваться ею могут заёмщики, которые относятся к следующим категориям граждан:

мобилизованные в Вооруженные Силы Российской Федерации;

военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту;

сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;

добровольцы, заключившие контракт на военную службу;

члены семей всех перечисленных выше категорий.