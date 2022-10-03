В Сыктывкаре прямо во время езды загорелся автобус. Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщили очевидцы.

Все произошло утром 3 октября на перекрестке улиц Печорская и Октябрьский проспект. Люди сначала заметили дым от автобуса. Через некоторое время под автобусом появилось пламя. Водитель выбежал из салона с огнетушителем в руках, но к этому времени огонь уже погас. Кондуктор при этом покинула автобус с личными вещами. Судя по видео, в салоне из пассажиров в этот момент уже никого не было.