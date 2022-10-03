В России вырастут выплаты при рождении ребенка

В 2023 году единовременное пособие новоиспеченным родителям будет проиндексировано, сообщил Минтруд. В Telegram-канале ведомства говорится, что выплата при рождении ребенка увеличится на 12,4% и составит 23 011 рублей. При этом максимальный размер выплат по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней будет равен 383 179 рублей, пишет РИА Новости.
"Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для застрахованных граждан составит в 2023 году 33 282 рубля в месяц, а минимальный размер — 8630 рублей в месяц", — отметили в пресс-службе Минтруда.
Соответствующие параметры заложены в бюджете Социального фонда.
Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что средний размер универсального пособия на одного ребенка в 2023 году по России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей. Сумма выплат будет зависеть от нуждаемости семьи.