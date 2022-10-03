Автолюбителям рассказали о штрафах, которые нельзя оплачивать

Нередко водители сталкиваются со штрафами, которые приходят без подтверждающего фото или вовсе с фото, но без нарушения. Что делать в таких ситуациях, рассказал юрист Павел Уткин. Его рекомендации приводит агентство "Прайм".

Самые распространенные случаи — это письма от мошенников. Такие случаи легко заметить при попытке оплаты, так как реквизиты сильно отличаются от стандартных. В иных случаях фото могло не подгрузиться в базу, и тогда есть смысл подождать несколько дней перед оплатой штрафа. У водителя есть 20 «льготных» дней со дня получения штрафа.