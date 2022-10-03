Девам стоит быть осторожнее, а Рыбам — побыть одним: гороскоп на 3 октября

Телец : Тельцам не стоит задёргиваться в постели, после пробуждения необходимо тут же понять, чем вы будете заниматься в этот день. Звёзды советуют как сделают спланировать ближайшие двадцать четыре часа, дабы ничего не забыть. Вас ждёт удачный день, не забудьте вечером как следует отдохнуть.

Овен : Чтобы вечером ни о чем не думать, следует заняться всеми насущными вопросами прямо с утра. Так, у вас будет возможность завершить все дела вовремя, и без особой спешки и боязни «дедлайна». Уделите внимание разговорам с близкими, возможно, кто-то из них очень давно пытается вам что-то сказать.

Близнецы : Астрологи предупреждают Близнецов, с концентрацией в этот день будут небольшие проблемы. Вероятно, вам будет трудно сосредоточиться на чём-то одном, фокус внимания то и дело будет смещаться. Старайтесь как можно реже обращать внимание на чужие разговоры, занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего.

Рак: Ракам лучше приготовиться к тому, что ваши идеи могут воспринимать неоднозначно. Не стоит расстраиваться, астрологи говорят, что дело тут вовсе не в вас, а в настрое окружающих. Переждите этот день, а позже можно будет приступить к реализации своих планов.

Лев: Представителям знака Лев астрологи рекомендуют раскрыть своё сердце нараспашку. Не стесняйтесь своих чувств, дарите эмоции не только родным, но и всем, кого вы повстречаете в этот день. Благодаря искренности и открытости удастся устаканить проблемы в коллективе или восстановить отношения.

Дева: В этот день Деве лучше быть осторожнее с чувствами своей второй половинки. Одним неловким словом или даже прикосновением вы будете способны раз и навсегда потерять любимого человека. Постарайтесь каждое слово подкреплять каким-то весомым аргументом и не скупитесь на комплименты.

Весы: Представителям данного знака зодиака лучше избегать общения во время рабочего дня. Но учтите, что разговоры с близкими и членами семьи сюда не входят. Причина заключается в том, что ваша вспыльчивость в ближайшие двадцать четыре часа не будет знать границ, из-за чего возможно возникновение конфликта будто по щелчку пальцев.

Скорпион: Кто-то попытается навязать вам свои идеи. Кроме того, в этот день может поступить не очень заманчивое предложение, по крайней мере вам так изначально покажется. Однако постарайтесь не давать окончательного ответа. Стоит переждать, чтобы взвесить все за и против, а позже быть уверенным в своём решении.

Стрелец: Возможно, что в этот день логически мыслить у Стрельцов не получится. Как бы вы не бились головой об стену, добиться нужного результата вряд ли получится. Зато ближайшие сутки отлично подойдут для творческого направления, полёт фантазии освежили взгляды, так что, вероятно, вечером вы поймёте, почему ваш мозговой штурм не закончился удачно.

Козерог: Козерогам можно смело браться за несколько дел одновременно, уровень многозадачность будет зашкаливать. Возможно, получится решить и те вопросы, до которых раньше не доходили руки. Но будьте осторожны! Обязательно выделяйте время для отдыха, чтобы не получить выгорание.

Водолей: В этот день все ваши мысли могут быть заняты деньгами. Однако, это совсем не плохо. Так, вы сможете проанализировать свой вид заработка и навыки. Удастся обнаружить финансовые ошибки, из-за которых уровень заработной платы или прибыли находится не на высоте. .

Рыбы: Ближайший день лучше провести в одиночестве. Однако, обойдитесь без гордости, продолжайте также общаться с людьми при необходимости, но не проявляйте инициативу в разговоре. Чтобы не обидеть близких, лучше принимать всяческие решения совместно с ними. Кроме того, обойдитесь без экспериментов, чтобы позже не пожалеть об изменениях.