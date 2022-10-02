Девам понадобится покой, а Овнам — любовь: гороскоп на неделю с 3 по 9 октября

Овен

В начале недели у Овнов наступит благоприятный период для налаживания личной жизни. Вы сможете ещё раз убедиться в том, что любимый человек не только может говорить о чувствах к вам, но и способен доказать свою любовь: помогать вам, проявлять заботу, оказывать прочие знаки внимания. В середине недели звезды советуют уделить внимание своему здоровью, поскольку сейчас возможно развитие инфекционных воспалительных процессов. В конце недели нежелательно отправляться в путешествия.



Телец

У Тельцов в начале недели будет благоприятный период для наведения идеального порядка в доме. В самом процессе благоустройства жилища вы будете находить радость и удовлетворение. Возможно, это будет связано с улучшением отношений с членами семьи, которые будут активно вам помогать. В середине недели не исключены конфликты в личной жизни. Старайтесь сдерживать свою ревность и не придумывать того, чего нет на самом деле. В конце недели возрастает вероятность травматизма.



Близнецы

У Близнецов в начале недели наступит благоприятное время для увеселительных поездок, учёбы и знакомств. Контакты с людьми будут доставлять вам удовольствие. В этот период вам будет приходить много полезной и интересной информации. В середине недели возможно напряжение и непонимание в семейных отношениях. Одной из причин этого может стать ваша работа. Если с этим вопросом не разобраться сразу, то напряжение будет копиться и в конце недели выльется в открытый конфликт.



Рак

У Раков в начале недели улучшается финансовое положение. Полученных денег будет вполне достаточно, чтобы сделать несколько важных покупок для семьи и дома. В середине недели до вашего сведения могут дойти слухи, которые выставляют вас в невыгодном свете. Самое лучшее в этой ситуации - не реагировать. В конце недели уделите внимание своему здоровью. Осенняя слякоть может принести вирусные инфекции и воспалительные заболевания с повышением температуры.



Лев

У Львов в начале недели все складывается замечательно. Вы будете вполне довольны собой, своим внешним видом и отношениями с окружающими. Это благоприятное время для новых знакомств и поездок. В середине недели держите свои деньги в надёжном месте, поскольку есть риск стать жертвой обмана или мошенничества. В конце недели следует больше внимания уделять воспитанию детей, если они у вас есть. Старайтесь строже контролировать поведение ребёнка. В эти дни вы можете узнать нечто весьма неприятное о его жизни.



Дева

У Дев в начале этой недели усиливается потребность в спокойном уединенном образе жизни. Если у вас есть место, где вас никто не будет тревожить, самое время отправиться туда и осмыслить события последних дней. Главный смысл этой недели в обретении душевного равновесия. В конце недели вам придётся много сил и времени уделять семейным делам и заботам.



Весы

У Весов в начале недели усилится желание пообщаться с друзьями. Стоит позвонить им и назначить встречу в каком-нибудь месте, где вы являетесь завсегдатаем. Подобные встречи будут не только приятными, но и полезными. В середине недели особое внимание рекомендуется уделить своему здоровью. Болезни могут подкрасться к вам незаметно, поэтому будьте бдительны. В конце недели лучше не заводить новых знакомств и не совершать поездок на личном транспорте.



Скорпион

Скорпионы в начале недели могут рассчитывать на поддержку и покровительство влиятельного человека, который предпочтет остаться в тени. Между тем, в середине недели вас может ожидать разочарование. Возможно, это будет связано с завышенными ожиданиями: подарок судьбы окажется не совсем таким, какой вы хотели получить. Также в это время не стоит доверять друзьям свои секреты: вас могут подвести, подставить. В конце недели старайтесь не рисковать своими деньгами и не совершать крупных покупок.



Стрелец

Стрельцы в начале недели могут оказаться в дальней дороге, причём путешествие будет не случайным, а запланированным довольно давно. В середине недели вам могут предложить новую работу. Не торопитесь соглашаться, подумайте, не повредит ли это вашим семейным отношениям. В конце недели вам, скорее всего, захочется самостоятельности. Ради этого вы будете готовы пойти на конфликт с членами семьи, родителями и близкими людьми.



Козерог

У Козерогов в начале недели наступит удачное время для решительного избавления от вредных привычек. Например, это шанс для заядлых курильщиков бросить курить. В течение этих двух дней взамен старых привычек будут быстро формироваться и закрепляться новые. В середине недели воздержитесь от дальних поездок и знакомств: вас могут обмануть. В конце недели старайтесь не оставаться в одиночестве и по возможности избегайте любых стрессов, берегите здоровье.



Водолей

В начале недели наступит благоприятное время для юридического оформления любых партнёрских отношений. Также в эти дни можно отправиться в путешествие вместе со второй половиной. В середине недели звезды советуют Водолеям бережнее относиться к своим деньгам, усилить меры безопасности, поскольку возрастает риск кражи. Не стоит сейчас никому давать деньги в долг. В конце недели желательно отложить тренировки в тренажерном зале и отменить участие в спортивных соревнованиях: слишком велик риск травматизма.



Рыбы

Рыбам звезды советуют в начале недели наводить порядок в делах и вносить изменения в свой распорядок дня. Если вы считаете, что неэффективно расходуете своё время и могли бы успевать сделать больше, подумайте, что именно следует изменить. В середине недели отношения со второй половиной будут наполнены особой нежностью. Единственное, что может омрачить их, так это ваша ревность. В конце недели не стоит добиваться продвижения в карьере. Возможно, вы прикладываете свои усилия не в той сфере жизни.