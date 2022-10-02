Синоптики рассказали, когда в Коми ударят морозы

По прогнозу Гидрометцентра России с октября по март температурный фон в Коми ожидается около средних многолетних значений. Лишь в январе в северо-восточных районах — выше.

Так, первая неделя октября прогнозируется дождливой, ветреной, но относительно теплой. Такую погоду обеспечат циклоны с запада, траектория которых будет проходить через Коми. Температура воздуха ожидается в среднем выше нормы от 4С на юге до 2С — на севере. В южных районах в ночные часы температура будет понижаться до 3...8С, днем повышаться до 9...14С. В северных районах ночная температура будет колебаться от +4С до -1С, днем — от 4С до 9С.