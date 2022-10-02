Синоптики рассказали, когда в Коми ударят морозы

По прогнозу Гидрометцентра России с октября по март температурный фон в Коми ожидается около средних многолетних значений. Лишь в январе в северо-восточных районах — выше.
Так, первая неделя октября прогнозируется дождливой, ветреной, но относительно теплой. Такую погоду обеспечат циклоны с запада, траектория которых будет проходить через Коми. Температура воздуха ожидается в среднем выше нормы от 4С на юге до 2С — на севере. В южных районах в ночные часы температура будет понижаться до 3...8С, днем повышаться до 9...14С. В северных районах ночная температура будет колебаться от +4С до -1С, днем — от 4С до 9С.
Средние многолетние значения, рассчитанные за период с 1991 года по 2020-й.
- В октябре: в юго-западных районах +2,4...+1,4С, в центральных и северных районах +0,6...-0,1С, в крайних северо-восточных -1,5...-3,1С;
- В ноябре: в юго-западных районах -5,3...-6,3С, в центральных и в северо-западных районах -8...-8,5С, в северо-восточных -9,7...-12,4С.
- В декабре: -10,1...-13,5С, в северо-восточных районах -14,6...-16,3С.
- В январе: -12,4...-17С, в северо-восточных районах -17,9...-19,3С.
- B феврале: -11... -15,3С, в северо-восточных районах -16,4...-18,9С.
- В марте: -4,4...-8,1С, в северо-восточных районах -8,8...-13,5С.
Уточняется, что в течение холодного периода вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.