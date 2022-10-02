Эксперт рассказал, как могут измениться цены на популярные крупы

Как могут измениться цены на популярные в России крупы, спрогнозировал в интервью радио Sputnik президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, пишет РИА Новости.

Гречка на российском рынке обычно стоит дороже риса, но в 2022 году соотношение между ценами на эти крупы может стать другим, считает он.

"В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн", — сказал Злочевский.

По его словам, около 300 тысяч тонн выращенного в России риса ежегодно поставляется на экспорт. На внутренний рынок поступает примерно 800 тысяч тонн отечественного и 200 тысяч тонн импортного риса, добавил президент Российского зернового союза.