Эксперт рассказал, как могут измениться цены на популярные крупы

Как могут измениться цены на популярные в России крупы, спрогнозировал в интервью радио Sputnik президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, пишет РИА Новости.
Гречка на российском рынке обычно стоит дороже риса, но в 2022 году соотношение между ценами на эти крупы может стать другим, считает он.
"В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн", — сказал Злочевский.
По его словам, около 300 тысяч тонн выращенного в России риса ежегодно поставляется на экспорт. На внутренний рынок поступает примерно 800 тысяч тонн отечественного и 200 тысяч тонн импортного риса, добавил президент Российского зернового союза.
"Общее потребление риса у нас порядка миллиона тонн в год, из них 800 тысяч своего и около 200 тысяч импортного. Мы производим короткозерный рис, около 300 тысяч тонн в год обычно идет на экспорт в ближнее зарубежье. А завозим длиннозерный", — пояснил Злочевский.
Взрывного роста цен на рис опасаться не стоит, уверен он. Однако подорожание в пределах десяти процентов, по мнению эксперта, вполне возможно.
"Он будет чуть дороже, чем в прошлом сезоне, но не сильно. Пока мы видим, что цены на рис колеблются в пределах десяти процентов", — отметил Злочевский.
Слишком сильно подняться в цене рису не даст, в частности, хороший урожай и дешевизна гречки в этом году, полагает он. Стоимость гречневой крупы за два сезона снизилась по меньшей мере на 30 процентов, уточнил президент Российского зернового союза.
"Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене —минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться", — заключил Аркадий Злочевский.