Синоптики дали прогноз на первую неделю октября в Коми

Первая неделя нового месяца будет не самой благоприятной. Об этом рассказали в ЦГМС Коми, где спрогнозировали температуру и осадки на ближайшие пять дней.

Согласно информации синоптиков, почти всю неделю в Коми будут идти дожди. Причиной такой не самой лучшей “атмосферы” будут циклоны с запада, которые пройдут через регион.