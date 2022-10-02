Синоптики дали прогноз на первую неделю октября в Коми

Первая неделя нового месяца будет не самой благоприятной. Об этом рассказали в ЦГМС Коми, где спрогнозировали температуру и осадки на ближайшие пять дней.
Согласно информации синоптиков, почти всю неделю в Коми будут идти дожди. Причиной такой не самой лучшей “атмосферы” будут циклоны с запада, которые пройдут через регион.
В целом температура воздуха продолжит падать, однако местами, особенно в южных районах, может потеплеть до +14 градусов, что на 4 градуса выше нормы в это время года. На севере ожидается от +4 до -1 градусов ночью и +4…+9С днем.