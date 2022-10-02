Врачи посоветовали россиянам привыкать к жизни без сахара

Даже свежие фрукты, сухофрукты, орехи, мед рекомендуют употреблять в ограниченном количестве.

Врачи настоятельно рекомендуют ограничить потребление свободных сахаров до менее чем 10% от общего поступления энергии. Согласно последним работам зарубежных исследований, такое правило поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, а также кариеса, передает портал здоровое-питание.рф.

Специалисты подчеркивают, что, ограничивая сладкое в рационе, следует обратить особое внимание на готовые сладкие напитки — сегодня это основной источник добавленного сахара.

"Резко ограничьте или откажитесь совсем от газированных или негазированных безалкогольных напитков, фруктовых или овощных соков и напитков, жидких и порошковых концентратов, ароматизированной воды", — призвали специалисты.

Врачи также отметили, что стоит быть аккуратнее с энергетическими и спортивными напитками, готовым к употреблению чаем и кофе, ароматизированными молочными напитками.