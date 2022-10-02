Врачи посоветовали россиянам привыкать к жизни без сахара

Даже свежие фрукты, сухофрукты, орехи, мед рекомендуют употреблять в ограниченном количестве.
Врачи настоятельно рекомендуют ограничить потребление свободных сахаров до менее чем 10% от общего поступления энергии. Согласно последним работам зарубежных исследований, такое правило поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, а также кариеса, передает портал здоровое-питание.рф.
Специалисты подчеркивают, что, ограничивая сладкое в рационе, следует обратить особое внимание на готовые сладкие напитки — сегодня это основной источник добавленного сахара.
"Резко ограничьте или откажитесь совсем от газированных или негазированных безалкогольных напитков, фруктовых или овощных соков и напитков, жидких и порошковых концентратов, ароматизированной воды", — призвали специалисты.
Врачи также отметили, что стоит быть аккуратнее с энергетическими и спортивными напитками, готовым к употреблению чаем и кофе, ароматизированными молочными напитками.
"Употребляйте в пищу свежие фрукты, сухофрукты, орехи, мед", — посоветовали медики сладкоежкам.
При этом даже эти продукты, если речь идет о здоровом питании, должны присутствовать в рационе в ограниченном количестве.
Как отметила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, тем самым продуктом, который следует в первую очередь убрать из рациона, чтобы сохранить сердце здоровым, является как раз сахар.
"Первый и основной продукт, что может прозвучать очень неожиданно, это не свинина, не сало, не какое-то жирное мясо, а сахар", — подчеркнула врач, объяснив, что быстрые углеводы в организме легко перерабатываются в опасный жир. При регулярном употреблении простых углеводов появление ожирения, сахарного диабета, метаболического синдрома, связанного с повышением давления, не заставит себя долго ждать.