Стало известно, сколько человек планируют призвать в Коми в рамках частичной мобилизации

В Коми намерены мобилизовать около тысячи человек. Об этом заявил военный комиссар региона Дмитрий Федин. Как отмечает Дмитрий Федин, в Коми проживает более 160 тысяч человек, которые могут быть мобилизованы. При этом в рамках частичной мобилизации планируется призвать до тысячи человек. Это вдвое меньше обычного призыва.

Военком также отметил, что более 100 человек уже отправились добровольцами. Многие идут в военкоматы сами, а некоторые и вовсе отправляются напрямую.