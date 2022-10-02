Стало известно, сколько человек планируют призвать в Коми в рамках частичной мобилизации

В Коми намерены мобилизовать около тысячи человек. Об этом заявил военный комиссар региона Дмитрий Федин.
Как отмечает Дмитрий Федин, в Коми проживает более 160 тысяч человек, которые могут быть мобилизованы. При этом в рамках частичной мобилизации планируется призвать до тысячи человек. Это вдвое меньше обычного призыва.
Военком также отметил, что более 100 человек уже отправились добровольцами. Многие идут в военкоматы сами, а некоторые и вовсе отправляются напрямую.
Также был затронут вопрос выезда из страны. По заявлению военкома, даже те, кто не получал повестку, не могут покинут границы РФ. Выезд молодым людям до 35 лет запрещен. Отдельные вопросы Дмитрий Федин пообещал брать на личный контроль.