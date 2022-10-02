Когда закончатся дожди: синоптики дали прогноз на 2 октября

Так, в столице Коми и Объячево осадки продолжатся до вечера, однако температура воздуха при этом поднимется до +11 градусов. Осадки ожидаются и в Усть-Цильме, с температурой около +7…+9С. Похожая картина ждет Печору, Вуктыл и Усинск.

А вот в Инте осадков будет немного, при температуре в районе +5…+7 градусов. Холоднее всего будет в Воркуте, где дождь будет сопровождать всего +3…+5С. А самым теплым, помимо Сыктывкара, станет Троицко-Печорск, где также пройдет небольшой дождь и +8…+10С.