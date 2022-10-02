Гороскоп на 2 октября 2022 года: Близнецам могут напакостить, Льву потребуется энергия

Телец : Как ни странно, Звёзды в этот день настаивают на том, чтобы вы действовать импульсивно. Лучше не строить никаких серьёзных планов, не назначать деловых встреч. Будьте в моменте, наслаждайтесь каждой минутой этой жизни и делегируйте свои обязанности кому-то другому.

Овен : Представителям знака в этот день следует как можно тщательнее проверять всю информацию, которая будет поступать к ним. Кроме того, будьте осторожными, не доверяйте свои секреты даже самым близким людям. Не со злым умыслом родные смогут их раскрыть кому-то другому.

Близнецы : Возможно, Близнецы в этот день разочаруются в ком-то или чем-то. Козни, которые строятся за вашей спиной, вам давно известны. Однако их инициатор вас весьма удивит. Астрологи советуют присмотреться к своему окружению. Вероятно, тот, кто подложил вам свинью, находится совсем рядом.

Рак: Астрологи советуют представителям данного знака зодиака как можно быстрее собирать вещи и отправляться навстречу приключениям! Если же так быстро сделать это невозможно, то постарайтесь хотя бы поднять вопрос отпуска и как можно детальнее его спланировать.

Лев: Представителям Льва лучше встать как можно раньше. Утром удастся завершить все важные дела, чтобы после полудня не думать о работе, финансовых проблемах и других ежедневных обязанностях. Запаситесь пакетиками кофе, встать слишком рано будет сложнее обычного.

Дева: Девам стоит как можно сильнее себе доверять. Интуиция станет настоящим другом для вас в этот день. Представителям данного знака зодиака лучше начать день с домашних хлопот, чтобы к вечеру ни о чем не думать. Можно собрать самых близких вам людей за одним столом. Пригласите друзей и родителей!

Весы: Весы одни из самых дипломатичных знаков зодиака. Однако ваш талант не в силах будет помочь вам в этот день. Чтобы сохранить свои нервы в привычном состоянии, лучше совсем отказаться от общения в ближайшие двадцать четыре часа. Постарайтесь не терять время на пустые разговоры, загрузите себе работой.

Скорпион: Скорпионам в этот день лучше пристально следить за всем, что происходит. В этот день огромную роль играют детали, не упустите из виду ни одну из них. Удастся выйти из зоны комфорта и побыть кем-то другим. Смена роли пойдёт вам на пользу. Эмоции подарят положительный заряд ещё на долгое время.

Стрелец: В этот день Стрельцам слиться с толпой вряд ли получится. Все ваши таланты всплывут наружу, так что спрятать их не выйдет. Окружающие захотят применить ваши умения в благих делах, не отнекивайтесь. Да и вряд ли получится отвернуться. Возможно, одно из дел вас даже заинтересует.

Козерог: В этот день представителям знака Козерог лучше как следует отдохнуть. Вероятно, в течение всей недели вы работали не покладая рук, почти сквозь пот и слёзы. Пора выдохнуть! Пора позаботиться о себе, своём организме и в целом эмоциональном состоянии. Дайте себе слабину хоть раз.

Водолей: Если вы хотите заняться планированием своей жизни, то стоит отложить все мечтания. Водолеи, будьте более логичными, реальность не такая радужная как вам кажется. В этот день стоит держаться за людей, которые имеют реалистичные взгляды на мир в целом.

Рыбы: В этот день представителям знака Рыбы лучше провести день в кругу друзей. Кроме того, быть у себя на уме будет опасно, так что астрологи советуют прислушиваться ко всем советам и наставлениям близких людей. Постарайтесь заняться планированием грядущей недели, чтобы не забыть ничего.