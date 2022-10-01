Водитель, который врезался в жилой дом в Сыктывкаре, умер

Напомним, 1 октября автомобиль врезался жилой дом по адресу Горького, 1. Как выяснилось, за рулем находился мужчина 1972 года рождения.

Выяснились подробности о пострадавшем в аварии мужчине, который врезался в дом. Их журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщила пресс-служба Минздрава Коми.

Мимо места происшествия проезжала машина скорой помощи, которая увидела автомобиль. К сожалению, врачи ничего не успели сделать, к тому времени мужчина уже умер. Как выяснилось, у него случился сердечный приступ.