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Водитель, который врезался в жилой дом в Сыктывкаре, умер

Водитель, который врезался в жилой дом в Сыктывкаре, умерФото из архива портала "Про Город Сыктывкар"

Выяснились подробности о пострадавшем в аварии мужчине, который врезался в дом. Их журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщила пресс-служба Минздрава Коми.

Напомним, 1 октября автомобиль врезался жилой дом по адресу Горького, 1. Как выяснилось, за рулем находился мужчина 1972 года рождения.

Мимо места происшествия проезжала машина скорой помощи, которая увидела автомобиль. К сожалению, врачи ничего не успели сделать, к тому времени мужчина уже умер. Как выяснилось, у него случился сердечный приступ. 

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