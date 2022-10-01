В Сыктывкаре потеплеет: прогноз погоды на 2 октября

2 октября в Сыктывкаре ожидается потепление. Синоптики обещали, что температура в столице Коми поднимется до +9…+11С, в первое воскресенье октября также будет идти дождь.

По информации ЦГМС региона, в других районах Коми также будет теплая и дождливая погода. Так, в Ухте днем будет +7 …+6 С, ночью температура упадет до +4…+6С. Вуктыле и Печоре столбики термометров днем покажут +6…+8 С, а ночью +2…+4 С. В более северных районах республики будет холодная и дождливая погода. Инте и Усинске днем будет +5…+8С, а Воркуте ожидается +3…+5 С.