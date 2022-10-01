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В Коми неизвестный напал на пенсионерку и ограбил ее

В Коми неизвестный напал на пенсионерку и ограбил ееФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте злоумышленник украл у пенсионерки четыре тысячи рублей. Об этом сообщает “БНК”.

В полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина напал на 75-летнюю женщину и обокрал ее. Как выяснили правоохранительные органы, на пенсионерку напали возле подъезда, злоумышленник ударил женщину, затем забрал сумку с деньгами и мобильным телефоном.

Грабителя поймали оперативники. Им оказался 47-летний местный житель, который уже привлекался за подобные деяния. В адрес злоумышленника возбудили уголовное дело.

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