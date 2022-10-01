В Коми неизвестный напал на пенсионерку и ограбил ее

В полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина напал на 75-летнюю женщину и обокрал ее. Как выяснили правоохранительные органы, на пенсионерку напали возле подъезда, злоумышленник ударил женщину, затем забрал сумку с деньгами и мобильным телефоном.