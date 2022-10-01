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В Коми из-за неосторожности жильцов загорелся дом

В Коми из-за неосторожности жильцов загорелся дом Фото из архива портала "Про Город Сыктывкар"

В Ухте загорелся дачный дом. Пожарные смогли прибыть на место за пять минут. Об этом сообщает “Комиинформ”. 

30 сентября около 08: 45 по адресу Садовая, СОТ "Маяк" загорелся жилой дом. Предварительная причина возгорания — неправильная эксплуатация отопительной печи. 

Пожар смогли ликвидировать только к 15: 00. В тушении были задействованы шесть единиц техники и 17 огнеборцев.

Из дома пожарные смогли вытащить мужчину 1942 года рождения. Он получил травмы и был передан скорой помощи. Еще три человека смогли эвакуироваться самостоятельно.

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