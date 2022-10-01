Ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти

В английском языке существует известная поговорка, которая гласит «Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает». Многие люди не воспринимают ее всерьез, хотя продолжительное исследование японских ученых, которое опубликовал сайт Национального онкоцентра Японии, свидетельствует, что употребление определенного количества овощей и фруктов может помочь снизить риск смерти вплоть до 10 %.

В рамках исследования, стартовавшего в 1990-х годах, ученые вели наблюдение за жителями 11 префектур страны, возраст которых в начале исследования составлял от 40 до 60 лет. Внимание специалистов было в первую очередь сосредоточено на рационе испытуемых и, в частности, на том, сколько они ежедневно едят овощей и фруктов. Всего было отобрано 95 тысяч человек, которых поделили на пять групп, исходя из объема потребляемых фруктов и овощей.