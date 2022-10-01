Овнов ждут перемены, а Тельцам нужно решить свои проблемы: гороскоп на 1 октября

Овен

Следует остерегаться всевозможных негативных ситуаций, которые могут сложиться в течение дня. Будьте осмотрительны, принимая финансовые решения, не исключено, что вам понадобится финансовая поддержка со стороны. Не стесняйтесь обращаться за ней к близким друзьям. При этом не стоит роптать на судьбу и бояться трудностей. Лучше быть по жизни оптимистами, чтобы всё наладилось и как можно быстрее. Телец Настраивайтесь на лучшее. Возможны различные интересные моменты, которые позволят разобраться с текущими проблемами. Благоприятный день для любой деловой деятельности. Негативные эмоции постарайтесь держать при себе, даже если вы в чем-то неправы. Не исключена встреча, которая запомнится надолго и принесёт массу приятных ощущений. Близнецы В этот день отважно участвуйте в новых рискованных мероприятиях. Можно не опасаться, что они окажутся безрезультатными. Будьте открытыми для общения, избегайте натянутости в поведении. Реальная оценка текущих событий поможет вам сохранить крепкие отношения с близкими. Рак Отложенные ранее дела потребуют немедленного исполнения. Следует обратить внимание на здоровье, лучше не нервничать без повода и беречь силы. В этот день опасайтесь сплетен и клеветы со стороны ваших тайных недругов. Работайте усерднее и проявляйте дружелюбие по отношению к окружающим. В семейных отношениях стоит придерживаться установленных принципов. Лев Это будет отличное время для начала любого дела. Усилится ваше личное обаяние, способности к достижению намеченных целей. В работе честность и пунктуальность должны стать для вас приоритетными. Не устраняйтесь от важных дел, стройте планы на перспективу и начинайте реализовывать в жизнь свои идеи. Дева Будет удачное время, чтобы реализовать свои планы, решить старые проблемы. Личная жизнь заиграет новыми красками, вы будете в центре внимания в любом коллективе. В это время лучше не шиковать и не давать деньги в долг, поскольку велика вероятность солидных потерь. Не стоит отказываться и от помощи со стороны. Весы Усилятся ваши способности к достижению намеченных целей. Профессионализм и опыт помогут успешно справиться со своими обязанностями на работе, в срок завершить задуманное. Завышенные претензии к окружающим могут стать причиной ссор. Вечером лучше отказаться от массовых мероприятий и не планировать вечеринок. Скорпион Это время будет наполнено разного рода неожиданностями. Благоприятные условия для укрепления материального состояния могут создать ваши активность и ответственность. Главное – не упустить возможность и свой шанс преуспеть. В личной жизни глобальных изменений не произойдет, что будет вас несказанно радовать. Стрелец Продолжайте упорно работать, чтобы заложить фундамент для будущего успеха. В течение дня не исключены сюрпризы и приятные совпадения. В это время может произойти улучшение вашего финансового состояния через выигрыш или удачное инвестирование сбережений. При этом ваша задача – действовать без спешки и обдуманно. Козерог День будет насыщен интересными событиями и неожиданными переменами. Ваше обаяние возрастет, вас заметят и оценят по достоинству окружающие люди. В любом деле действуйте, опираясь на опыт и знания профессионалов, коллективный труд приведёт вас к успеху. Споры, возникшие в предыдущие дни, в это время удачно разрешатся. Водолей Это будет удачный период для новых знакомств и восстановления прерванных отношений. В профессиональной сфере вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки. Нужно меньше обижаться на окружающих и стремиться сгладить острые углы в общении. Вечером не исключены новые знакомства, флирт, романтическое свидание. Рыбы День обещает успех во многих начинаниях, любое дело будет продвигаться легко. Неприятные ситуации, которые могут возникнуть, удастся без труда преодолеть. Получится завершить намеченные дела с выгодой для себя. Однако расслабляться в этот период будет крайне неправильным решением.