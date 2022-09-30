Эксперт рассказал, как должна оплачиваться сверхурочная работа

Задерживаетесь ли вы на работе? А может, приезжаете в офис в выходные? Переживать за результаты общего дела — это хорошо, но было бы неплохо еще и получать деньги за сверхурочную работу. О том, как должна оплачиваться работа за пределами рабочего времени, читайте в статье Натальи Головановой, главы Исследовательского центра SuperJob.

Для начала разберемся, что считается сверхурочной работой. В соответствии со статьей 99 Трудового кодекса РФ, это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Как видим, большое значение имеет то, применяется ли в отношении вас как работника суммированный учет рабочего времени.

Если не применяется, то сверхурочной для сотрудника будет та работа, которую он выполняет по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности ежедневной работы. Например, вам установлен пятидневный режим рабочего времени с продолжительностью ежедневной работы 8 часов. Начало рабочего дня — 9:00, окончание рабочего дня — 18:00, перерыв для отдыха и питания — 1 час. В этом случае сверхурочной работой будет та работа, которую вы будете выполнять до 9:00 и после 18:00. К примеру, если по инициативе работодателя работник закончил рабочий день в 20:00 (вместо 18:00), то 2 часа переработки и будет сверхурочной работой.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда в отношении работника применяется суммированный учет рабочего времени. В этом случае определение сверхурочной работы происходит не по окончанию рабочего дня, а по окончанию учетного периода, и сверхурочная работа (СВ) определятся по следующей формуле:

СВ = фактически отработанное работником время за учетный период - индивидуальная норма рабочих часов работника за учетный период (ИН).

Индивидуальная норма рабочих часов может рассчитываться разными способами, но чаще всего применяется следующая формула:

ИН = норма часов рабочего времени по производственному календарю - часы фактического отсутствия работника на работе в рабочее время (отпуска, больничные и прочее).

Таким образом, любое превышение от нормы часов по учетному периоду будет являться сверхурочной работой. Однако, если в этот же период работник привлекался к работе в выходной или нерабочий праздничный день (и это время уже было оплачено в повышенном размере), считать это время сверхурочной работой не требуется.

Сколько вам должны заплатить?

Теперь поговорим об оплате сверхурочной работы. В соответствии с частью 1 статьи 152 Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Чтобы подсчитать, сколько вам должны заплатить за сверхурочную работу, вам необходимо знать стоимость часа своей работы. Стоимость часа работы работника зависит от применяемой в вашей компании системы оплаты труда.

По часовой тарифной ставке

Если труд работника оплачивается по часовой тарифной ставке, то все просто: размер часовой тарифной ставки и есть стоимость часа работы, то есть отдельно ничего рассчитывать не нужно.

Как уже говорилось, сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за первые два часа — в полуторном размере, за последующие — в двойном.

К примеру: ваша часовая тарифная ставка как работника составляет 200 руб. в час. В августе 2022 года вы привлекались к сверхурочной работе на 3 часа. Для расчета этих часов используем следующую формулу:

СВ = (200 · 2 · 1,5) + (200 · 1 · 2) = 600 + 400 = 1000 руб. — стоимость ваших часов сверхурочной работы в августе 2022-го.

Установлен оклад

Если же вам установлен оклад, то для расчета оплаты сверхурочной работы сначала нужно определить стоимость одного часа. При этом имеет значение тот факт, применяется или нет в отношении вас как работника суммированный учет рабочего времени.

Если суммированный учет рабочего времени не применяется, то для расчета стоимости одного часа работы необходимо норму рабочих часов за месяц разделить на размер оклада.

Вот пример расчета: работнику установлен оклад 50 000 руб., при этом он работает в стандартном режиме — 40 часов в неделю. В производственном календаре видим, что норма часов за август 2022 года для 40-часовой рабочей недели составляет 184 часа. Следовательно, для определения стоимости одного часа работы сотрудника в августе 2022 года нужно оклад разделить на 184. Таким образом получаем: 50 000 руб. ÷ 184 = 271,7. Стоимость одного часа составляет 271,7 руб.

Допустим, работник в августе привлекался к сверхурочной работе на 3 часа. Соответственно для оплаты этих часов используем следующую формулу:

СВ = (271,7 · 2 · 1,5) + (271,7 · 1 · 2) = 815,1 + 543,4 = 1358,5 руб.

Стоимость часов сверхурочной работы составила 1358,5 руб.

Немного сложнее ситуация, когда в отношении работника применяется суммированный учет рабочего времени. В этом случае также потребуется определить стоимость одного часа. Но так как сверхурочную работу нужно определять по итогам учетного периода, то норму часов и оклад рекомендуется определять тоже за весь учетный период.

Например: в отношении сотрудника применяется суммированный учет рабочего времени, учетный период — квартал (из расчета 40-часовой рабочей недели). Оклад работника — 50 000 руб. Предположим, что по итогам 3 квартала 2022 года переработка от нормы (или сверхурочная работа) составит 6 часов. К работе в выходные или нерабочие праздничные дни работник не привлекался.

В этом случае стоимость одного часа работника можно рассчитать следующим образом:

150 000 руб. (оклад за 3 месяца) ÷ 528 (норма часов за квартал) = 284 руб. — стоимость одного часа.

Расчет оплаты сверхурочной работы будет выглядеть следующим образом:

СВ = (284 · 2 · 1,5) + (284 · 4 · 2) =852 + 2272 = 3124 руб.

Размер оплаты за сверхурочную работу составит 3124 руб.

Деньги или отдых?

При желании работодатель может установить и более высокую оплату сверхурочной работы, определив это в локальном нормативном акте или коллективном договоре.

Бывает, что несколько часов свободного времени в данный момент важнее денег. В соответствии с частью 1 статьи 153 Трудового кодекса РФ, по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Если вы изъявите такое желание, то часы вашей сверхурочной работы должны быть оплачены в одинарном размере, при этом вам будет предоставлено вам дополнительное время отдыха, не менее времени, отработанного сверхурочно.