Предприниматели получат 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн в Сбере до 30 ноября

Предпринимателям, которые до 30 ноября 2022 года зарегистрируют бизнес онлайн в Сбере, банк начислит 3000 рублей. Для получения выплаты необходимо открыть расчётный счёт и совершить операцию на сумму не менее 1000 рублей. После этого подарочная сумма поступит на расчётный счёт до 20-го числа месяца, следующего за месяцем проведения расходной операции.

Онлайн-сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» (https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/reg) позволяет подавать документы в электронном виде и регистрировать ИП или юрлицо без оплаты комиссий и госпошлин. С момента запуска сервиса, более 350 тысяч предпринимателей зарегистрировали с его помощью свой бизнес.