Названы самые безопасные блюда из фастфуда

Регулярное употребление фастфуда может постепенно привести к набору лишнего веса и развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Другим неприятным последствием покупки еды быстрого приготовления может стать острое пищевое отравление, считает врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Шаурма – самое сбалансированное по составу блюдо фастфуда, уверена она. По словам врача, этот продукт наиболее безопасен с точки зрения диетологии, его употребление не приведет к нарушению обменных процессов и не спровоцирует развитие хронических заболеваний ЖКТ. Но шаурмой можно отравиться, предупредила Нурия Дианова.

"С этим блюдом чаще всего непонятно, в каких условиях его готовят, и есть большой риск "поймать" токсикоинфекцию, если мы берем шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, иногда ее там тоже готовят, так риск отравления меньше", – посоветовала она в интервью радио Sputnik.

С точки зрения риска заражения пищевой токсикоинфекцией самые безопасные блюда – бургеры и пицца, продолжила врач.