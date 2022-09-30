Названы самые безопасные блюда из фастфуда

Регулярное употребление фастфуда может постепенно привести к набору лишнего веса и развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Другим неприятным последствием покупки еды быстрого приготовления может стать острое пищевое отравление, считает врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Шаурма – самое сбалансированное по составу блюдо фастфуда, уверена она. По словам врача, этот продукт наиболее безопасен с точки зрения диетологии, его употребление не приведет к нарушению обменных процессов и не спровоцирует развитие хронических заболеваний ЖКТ. Но шаурмой можно отравиться, предупредила Нурия Дианова.
"С этим блюдом чаще всего непонятно, в каких условиях его готовят, и есть большой риск "поймать" токсикоинфекцию, если мы берем шаурму на улице. Можно взять шаурму в ресторане, иногда ее там тоже готовят, так риск отравления меньше", – посоветовала она в интервью радио Sputnik.
С точки зрения риска заражения пищевой токсикоинфекцией самые безопасные блюда – бургеры и пицца, продолжила врач.
"Бургеры, как правило, делаются в крупных, системных местах, где производство автоматизировано. Бургер не даст симптомов пищевого отравления. Также я не помню случаев, чтобы кто-то отравился пиццей, если только она не хранится в комнатных условиях. Любая еда, которая лежит в открытом доступе, мгновенно становится питательной средой для бактерий", – пояснила Нурия Дианова.
Однако с течением времени употребление пиццы и бургеров может привести к негативным последствиям для организма, добавила она.
"Пицца содержит много углеводов, белков и жиров, там не хватает клетчатки. От нее может обостриться холецистит или панкреатит. А частое употребление бургеров может через какое-то время привести к набору веса. Важно помнить, что практически любой фастфуд негативно влияет на ЖКТ", – отметила Нурия Дианова.
Если вы хотите быстро и безопасно перекусить на улице, можно брать с собой небольшой ланчбокс с орехами и бананом, порекомендовала гастроэнтеролог, пишет Sputnik.