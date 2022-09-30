Школьник из Вологды обманул девятиклассника из Сыктывкара на продаже кроссовок

В полиции столицы Коми раскрыли дело о мошенничестве. Камнем преткновения стала одна из самых популярных моделей кроссовок в мире, в погоне за которой сыктывкарец потерял 20 тысяч рублей.

Все началось с того, что школьник 2006 года рождения нашел в сети объявление о продаже кроссовок Nike Air Jordan, однако размер обуви ему не подходил. Тогда продавец предложил приобрести их у его друга, с которым можно было связаться через Telegram.