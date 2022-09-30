Школьник из Вологды обманул девятиклассника из Сыктывкара на продаже кроссовок

В полиции столицы Коми раскрыли дело о мошенничестве. Камнем преткновения стала одна из самых популярных моделей кроссовок в мире, в погоне за которой сыктывкарец потерял 20 тысяч рублей.
Все началось с того, что школьник 2006 года рождения нашел в сети объявление о продаже кроссовок Nike Air Jordan, однако размер обуви ему не подходил. Тогда продавец предложил приобрести их у его друга, с которым можно было связаться через Telegram.
Сыктывкарец так и сделал, после чего попросил отправить кроссовки по почте и внес предоплату в размере 20 тысяч рублей. Как только это случилось, продавец заблокировал переписку, а объявление о продаже снял.
Полиция, впрочем, сумела разыскать подозреваемого. Им оказался девятиклассник из вологды. Совсем скоро стражи порядка вышли на него, после чего он пояснил, что не обманул ровесника намеренно. Нарушитель, как оказалось, уже попадал в поле зрения полиции и состоит на учете.