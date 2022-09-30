Сыктывкарец разбирал гараж и нашел тайник с оружием

Сыктывкарец решил навести порядок в гараже и обнаружил, что в одном из стеллажей спрятано оружие. Об этом он сообщил в Росгвардию.

В ведомстве рассказали, что в 2018 году житель столицы Коми купил гараж, где бывшие хозяева оставили некоторые вещи. Однажды он решил разобрать настенные стеллажи и нашел спрятанный сверток, в котором было ружье и патроны к нему. Тогда мужчина обратился в Росгвардию и сдал им находку.