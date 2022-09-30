Замглавы одного из министерств Коми покинул свой пост

Заместитель руководителя министерства ЖКХ Коми Эдуард Слабиков покидает свой пост. Об этом 30 сентября стало известно на заседании Госсовета региона. По словам министра Андрея Лисова, одной из причин кадровых изменений стала усталость.

Вопрос подняли во время обсуждения одного из докладов, когда главу МинЖКХ спросили, что мешает принимать верные управленческие решения. В ответ он заявил, что в министерстве слишком мало специалистов. Открыта вакансия по двум заместителям из четырех. Кроме того, свой пост покидает Эдуард Слабиков.