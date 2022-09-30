Эксперт назвал причины обострения фобий осенью

Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, почему при смене сезонов у некоторых людей происходит обострение психических заболеваний, в частности, депрессивных и тревожных расстройств и фобий.
Метеорологические процессы могут усугублять состояние, отметил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".
"Когда приходит циклон, то наблюдается снижение атмосферного давления, что в свою очередь влияет на самочувствие больного — как физиологическое, так и психическое. Ухудшается переносимость погодных скачков. Отсутствие солнца и хмурость вызывают хандру и депрессию", — объяснил Фомин.
Весной, напротив, окружающий мир наполняется красками — и у человека происходит диссонанс: его эмоциональное состояние не совпадает с тем, что происходит вокруг, заключил психотерапевт.