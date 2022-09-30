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Эксперт назвал причины обострения фобий осенью

Эксперт назвал причины обострения фобий осеньюshutterstock.com

Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, почему при смене сезонов у некоторых людей происходит обострение психических заболеваний, в частности, депрессивных и тревожных расстройств и фобий.

Метеорологические процессы могут усугублять состояние, отметил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

"Когда приходит циклон, то наблюдается снижение атмосферного давления, что в свою очередь влияет на самочувствие больного — как физиологическое, так и психическое. Ухудшается переносимость погодных скачков. Отсутствие солнца и хмурость вызывают хандру и депрессию", — объяснил Фомин.

Весной, напротив, окружающий мир наполняется красками — и у человека происходит диссонанс: его эмоциональное состояние не совпадает с тем, что происходит вокруг, заключил психотерапевт.

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