Эксперт назвал причины обострения фобий осенью

Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, почему при смене сезонов у некоторых людей происходит обострение психических заболеваний, в частности, депрессивных и тревожных расстройств и фобий.

Метеорологические процессы могут усугублять состояние, отметил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".