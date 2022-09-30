СберНПФ увеличил объём выплат клиентам по ОПС и НПО

За восемь месяцев 2022 года СберНПФ выплатил своим клиентам 8,1 млрд рублей. Примерно треть этой суммы пришлась на выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

За январь — август 2022 года СберНПФ выплатил 5,6 млрд рублей по договорам обязательного пенсионного обеспечения (ОПС). Основная часть этой суммы (4,3 млрд рублей) — единовременные выплаты, которые получили 49 тыс. россиян. Год назад, по состоянию на 31 августа 2021 года, общий объём выплат по ОПС составил 2,8 млрд рублей.

Сегодня среди клиентов СберНПФ, застрахованных по ОПС, 59% женщин и 41% мужчин. В системе НПО гендерное распределение иное: женщины, которые самостоятельно копят на пенсию, составляют 64%.

В январе — августе 2022 года СберНПФ выплатил по договорам НПО 2,5 млрд рублей против 1,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.