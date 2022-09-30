«Школа 21» от Сбера и МГИМО запустили совместный проект «Цифровые кафедры»

22 сентября 2022 года
Стартовала совместная программа «Школы 21» и МГИМО в рамках проекта «Цифровые кафедры». В течение учебного года более 500 студентов МГИМО смогут пройти недельные интенсивные курсы по языкам программирования С, SQL и Python. Участие в проекте могут принять студенты, поступившие на учебные курсы: «Анализ данных и управление на основе данных», «Создание ИТ-продуктов», «Цифровой маркетинг и медиа» и «Управление цифровой трансформацией». В зависимости от выбранной специальности у участников будет пять или семь недель в течение учебного года для прохождения обучения в кампусе «Школы 21» в Москве.
Обучение будет сочетать офлайн- и онлайн-форматы и опираться на методологию «Школы 21» — «равный равному», благодаря которой участники учатся друг у друга. Программа будет состоять из набора коротких интенсивов, посвящённых языкам С, SQL и Python, которые дадут понимание основ программирования и богатый инструментарий для работы. Каждый интенсив завершится групповым проектом, который позволит повысить в том числе и навыки командной работы.
Мы рады запустить совместный проект с МГИМО: мы строим с коллегами интересное и, уверен, эффективное партнёрство. Взаимодействие между современным "эдтехом" и классическими вузами, несомненно, полезно. Вузы обладают академическим и глубоким подходом к формированию системы знаний, а "эдтех" помогает лучше работать с конкретными практико-ориентированными проектами. Цифровые навыки — это своего рода современная грамотность, сегодня без них нельзя обойтись ни в одной профессии. Например, лингвисту или историку обязательно нужно обладать знаниями об анализе данных, и "Школа 21" даёт именно эти навыки студентам
Александр Федяков
Директор «Школы 21»
Цель проекта — выпустить многопрофильных, востребованных на рынке труда специалистов, обладающих не только профильными знаниями, но и цифровыми компетенциями. Единственное, что всегда будет с нами, — это знания. В том числе знания, которые являются дополнением к основной специальности. Мы реализуем проект "Цифровые кафедры" в рамках программы "Приоритет-2030", чтобы дать вам эти дополнительные ИТ-компетенции. И цифровые навыки студенты МГИМО уже начали развивать в "Школе 21"
Артём Малыгин
Проректор по развитию МГИМО
«Цифровые кафедры» в вузах — участниках программы «Приоритет-2030» дают возможность студентам получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю. «Цифровые кафедры» реализуются в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
«Школа 21» — школа программирования от Сбера, которая даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Обучение проходит полностью офлайн в кампусах школы в Москве, Казани и Новосибирске. В них учится более 3500 человек, и более 1200 уже трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% участников участие в проекте — первый опыт программирования. Запланировано открытие школ в Сургуте, Великом Новгороде, Владивостоке и других городах страны.