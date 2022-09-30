В Сыктывкаре пойдет снег: синоптики дали прогноз на 30 сентября

30 сентября в столице Коми ожидается резкое похолодание. Синоптики пообещали, что температура в городе упадет всего до +1…+3 градусов, а вместо дождя горожан ожидает снегопад.

По информации ЦГМС региона, похожая картина будет наблюдаться и в других районах Коми. Так, в Ухте и Усть-Цильме температура будет достигать лишь +3…+5С, а в Троицко-Печорске, Вуктыле и Печоре столбики термометров покажут +2…+4С.