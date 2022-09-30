Врач назвал заразные для людей болезни домашних животных

Непривитые и не пролеченные от паразитов домашние животные могут заразить своих хозяев принесенными с улицы заболеваниями. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.Ru" ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Ветеринарный врач пояснил, что существует группа заболеваний, которой могут болеть как животные, так и люди. Эта группа носит название «зооантропонозы», и домашние животные могут не только подхватить эти инфекции на выгуле, но и передать их своим хозяевам. При этом, по словам специалиста, питомец сам может не заболеть, а быть просто переносчиком.