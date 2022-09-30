Врач назвал заразные для людей болезни домашних животных

Непривитые и не пролеченные от паразитов домашние животные могут заразить своих хозяев принесенными с улицы заболеваниями. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.Ru" ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Ветеринарный врач пояснил, что существует группа заболеваний, которой могут болеть как животные, так и люди. Эта группа носит название «зооантропонозы», и домашние животные могут не только подхватить эти инфекции на выгуле, но и передать их своим хозяевам. При этом, по словам специалиста, питомец сам может не заболеть, а быть просто переносчиком.
"Обычно мы говорим об острых и особо опасных инфекционных заболеваниях, таких как бешенство, сибирская язва или лептоспироз. Все они могут передаваться от животных человеку, и, к примеру, бешенство почти в 100% случаев оказывается летальным. Как и сибирская язва, если оказать помощь с опозданием", — цитирует издание Михаила Шелякова.
Если эти два заболевания являются редкими, то лептоспироз человек может подхватить, просто искупавшись в водоеме, где до этого купалась зараженная кошка или собака.
Кроме этого, по словам специалиста, с собаки или кошки на хозяина могут перебраться клещи, которые могут передать человеку боррелиоз или болезнь Лайма. Это инфекционное заболевание, поражающее сердце, нервную систему, суставы и кожу. Без лечения болезнь может привести к инвалидности.
Специалист добавил, что домашние животные могут заразить человека лишаем и даже неспецифическими болезнями, такими как, например, коронавирус.