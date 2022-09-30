Овнам нужно закончить дела, а Рыбам — слушать здравый смысл: гороскоп на 30 сентября

Овнам звёзды обещают отличный день для карьерного роста, укрепления своих позиций в обществе. Предпочтительно не останавливаться на полпути, необходимо довести до конца ранее начатые дела. Вам удастся быстро поладить со всеми людьми, ссоры в это время маловероятны. В течение дня ожидайте хороших новостей, которые порадуют и вдохновят на новые свершения.

Звёзды пророчат Тельцам трудности в разных сферах. Несмотря на вашу напористость, в какой-то момент придётся отступить. Все попытки в одночасье решить проблемы ни к чему не приведут. При этом отчаиваться не стоит, пока оставляйте всё как есть. К своей работе в это время относитесь настороженно, возможные неурядицы и ошибки могут повлиять на результат. В это время появится возможность улучшить ситуацию в личной жизни, могут произойти знаковые знакомства.

Близнецы

Близнецам небесные светила не рекомендуют проявлять чрезмерную инициативу, несмотря на ваши благие намерения. Все попытки сделать всё как лучше окажутся неудачными, инициативы претерпят крах. Не исключено, что в общении с коллегами наметится разлад, предстоит пожертвовать своими принципами ради интересов других. Напряжённой будет оставаться ситуация в личной жизни, ваши близкие или партнёр не захотят терпеть ваши выходки.

Рак

Раков ожидает не самый интересный день. Возможно, кто-то не будет соответствовать вашим ожиданиям и надеждам, которые вы на них возложили. Не исключено, что вам придётся заниматься важным и ответственным делом, которое отнимет много времени и сил. Трудности, если они возникнут, могут быть разрешены довольно оперативно, вы останетесь довольны развитием ситуации. В спорных моментах лучше идти на уступки, в это время конфликтовать не стоит.

Лев

Вы не захотите заниматься рутинной работой, многое будет раздражать и нервировать. В это время лучше не браться за новые дела, а устранить имеющиеся недочёты в текущих. Не делайте громких заявлений и не рубите с плеча, важно сохранять спокойствие и реально оценивать свои шансы на успех. Полученную информацию тщательно проверяйте и не прислушивайтесь к советам малознакомых людей.

Дева

Сложный день, в течение которого вас не сильно порадует ваше материальное положение. На работе допущенные ошибки приведут лишь к отрицательному результату и могут ещё больше усугубить ситуацию. В любом деле рассчитывайте только на себя и свои силы, трезво оценивайте возможности и шансы добиться желаемого. Лучше повременить с подписанием важных контрактов и документов, высока вероятность потерь.

Весы

Ваша целеустремлённость в это время будет вам на руку, при этом важно обдуманно принимать решения и отказаться от спешки. Появятся новые возможности, которыми следует воспользоваться, чтобы преуспеть в делах. В это время остерегайтесь обмана со стороны тайных недоброжелателей, которые захотят преуспеть за ваш счёт. Новое романтическое увлечение может перерасти в крепкую дружбу.

Скорпион

Неоднозначный период, однако можно рискнуть и попробовать испытать удачу. Дел будет много, а возникающие задержки на работе будут не по вашей вине, для праздного отдыха времени окажется не так уж и много. Не тратьте время зря, используйте любую возможность, чтобы разобраться с финансовыми вопросами. В личной жизни вас ожидает затишье, «штормить» не будет, разногласий с партнёром не ожидается.

Стрелец

У Стрельцов практически никаких изменений в этот день не произойдёт, события будут развиваться так, как это было ранее. Время будет нетрудное, можно заниматься самообразованием, планированием дел на перспективу, решать личные вопросы. Если представится возможность проявить себя, то не упускайте инициативу из рук. Достичь поставленных целей поможет удачное стечение обстоятельств и вера в успех.

Козерог

Обстоятельства будут подталкивать вас действовать решительно, несмотря на трудности и неудачи. Вероятно, что в это время придётся менять планы, не всё получится сделать так, как планировали ранее. Финансовое положение может меняться, предстоит вернуться в режим экономии.

Водолей

Самое время обстоятельно подумать, как действовать дальше. День будет трудный и противоречивый, события будут развиваться достаточно медленно и не всегда понятно. Ваша интуиция подскажет, как поступать по отношению к партнёру, чтобы отношения не дали трещину. В это время вам поступит важная информация, которую предстоит тщательно обдумать.

Рыбы

День будет полон неожиданностей, не всегда получится обдумать свои планы, довести начатое до конца. Вероятны некоторые задержки в делах, разногласия с коллегами и партнёрами. Найдите время, чтобы разобраться с вопросами, которые предстоит доработать. В это время лучше руководствоваться здравым смыслом, чем советами со стороны.