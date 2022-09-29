В Коми коня вытащили из ямы с мусором и напоили самогоном

29 сентября в населенном пункте Покча Троицко-Печорского района произошло ЧП с конем. Жеребец попал в яму с мусором и не смог выбраться сам, поэтому на место прибыл отряд “Спас-Коми”, сообщает “Комиинформ”.

По всей видимости конь упал в яму сутки назад, потому что его ноги затекли и выбраться сам он не мог. Спасатели пригнали на место ГАЗ-330811 "Вепрь" и при помощи местных жителей вытащили почти полутонного коня, но тот не мог даже стоять.