В Сыктывкаре госслужащая нашла кредитку и потратила с нее 65 тысяч рублей

В столице Коми задержали сыктывкарку, которая воспользовалась найденной кредиткой. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
В полицию обратилась женщина, которая заявила, что у нее украли 65 тысяч рублей. Все началось с пропажи кредитной карты: сыктывкарка не стала ее блокировать, ведь думала, что потеряла ее где-то у себя дома. Смс-уведомления подключены к карте не были, поэтому сыктывкарка ничего не подозревала, пока ей не позвонили из банка.
Оказалось, что кто-то истратил с ее кредитной карты 65 тысяч 270 рублей.
Подозреваемой оказалась сотрудница госучреждения 1985 года рождения. Сотрудники полиции пришли к ней прямо на работу, откуд доставили в отдел. Задержанная рассказала, что нашла карту рядом с учреждением, где работает. Пин-кода на карте не было, поэтому она решила воспользоваться деньгами.
Полиция изъяла часть покупок. Подозреваемая также обязалась вернуть все деньги. Возбуждено уголовное дело.