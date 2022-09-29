В Сыктывкаре госслужащая нашла кредитку и потратила с нее 65 тысяч рублей

В столице Коми задержали сыктывкарку, которая воспользовалась найденной кредиткой. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

В полицию обратилась женщина, которая заявила, что у нее украли 65 тысяч рублей. Все началось с пропажи кредитной карты: сыктывкарка не стала ее блокировать, ведь думала, что потеряла ее где-то у себя дома. Смс-уведомления подключены к карте не были, поэтому сыктывкарка ничего не подозревала, пока ей не позвонили из банка.