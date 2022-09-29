Электронные права, отсрочки и повышение зарплат: как изменится жизнь в Коми с октября

Большая часть новых законов, которые вступят в силу в октябре 2022 года, коснутся финансовой сферы жизни россиян, а также многих предпринимателей. Подробнее о нововведениях — в обзоре "Вести.RU".

С 1 октября на 4 процента должна быть увеличена заработная плата работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудникам федеральных госорганов, гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает ТАСС .

Нововведения для клиентов банков

С 1 октября банки будут обязаны раскрывать условия вкладов в виде понятной и удобной таблицы. В ней будут указаны: вид вклада, сумма и валюта вклада, возможность пополнения вклада и имеющиеся ограничения на такую опцию, процентная ставка либо порядок ее определения, порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу, порядок продления срока вклада, возможность досрочного снятия денежных средств и т.д.

Информация о минимальной гарантированной ставке по вкладам должна размещаться на первой странице договора, быть выделена рамкой и набрана хорошо читаемым шрифтом. В онлайн-режиме вклад будет оформляться только после того, как клиент укажет, что ознакомился с этой информацией.

Кроме того, клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции (например, на онлайн-кредитование) либо ограничивать параметры таких операций – максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Данные нововведения помогут людям лучше защититься от мошенников, сообщает Центробанк.

Для дополнительной защиты клиентов от действий кибермошенников банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции – для этого будет необходимо подтвердить электронную почту и номер телефона.

Мораторий на банкротство

2 октября завершается действие введенного ранее на территории России моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Данная мера поддержки бизнеса и населения была введена правительством с 1 апреля 2022 на полгода. Как заявил глава Минэкономики Максим Решетников, продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве после 1 октября не планируется. При этом он отметил, что в случае необходимости в правительстве готовы обсуждать исключения с профильными ведомствами.

Ограничения для инвесторов

С 1 октября Центробанк ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Как пояснили в ЦБ, это данное решение направлено на минимизацию рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 миллионов российских инвесторов.

Электронные водительские права

С 1 октября водители в тестовом режиме смогут предъявлять инспекторам ГИБДД водительские права в электронном виде, то есть на экране смартфона через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Чтобы электронный документ стал в полной мере законным, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД. Пока же автомобилистам рекомендуют по-прежнему возить с собой оригинальный документ.

Аккредитация IT-компаний

Минцифры РФ заявило о готовности возобновить процедуру аккредитации IT-компаний в октябре, об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Ранее сообщалось, что для получения отсрочки от призыва в Вооруженные силы айтишникам необходимо работать в организациях, аккредитованных Минцифры. На данный момент определено уже 75 специальностей, на которые распространяется отсрочка, однако в ближайшее время этот список будет расширен.

В августе из реестра было исключено более 400 организаций, для которых деятельность в высокотехнологичной сфере не является основной.

Новые ГОСТы

С 1 октября 2022 года вводятся 69 новых стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ISO и предварительных стандартов). Большую часть из них составляют стандарты в области безопасности труда, посвященные специальной одежде и средствам индивидуальной защиты.