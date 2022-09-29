Минприроды Коми после лесных пожаров остались должны 740 миллионов рублей

29 сентября в Сыктывкаре прошла пресс-конференция об итогах лесопожарного сезона и планах на 2023 год в Республике Коми. Организатором выступило Министерство природы Коми. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” узнал, что стоит ожидать в следующем году.

Первой слово взяла министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич. Она сразу подчеркнула, что с 26 сентября в Коми отменен пожароопасный сезон и добавила, что в следующем году легче не будет.



“По прогнозам синоптиков, следующие летние сезоны в ближайшие годы будут такими же жаркими и засушливыми. Поэтому мы должны быть готовы во всеоружии”, – заявила министр.

Исходя из итогов лесопожарного сезона, можно подчеркнуть, что Минприроды Коми приобрело дополнительную технику и теперь ведомство обеспечено ею на 92%. Также в этом году увеличили нормативы по парашютном десанту – 150 человек. Во время лесных пожаров привлекались около 70% человек от нормативов, а также авиация и мониторинг, который позволил в оперативной обстановке своевременно реагировать на новые возгорания.