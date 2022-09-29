Минприроды Коми после лесных пожаров остались должны 740 миллионов рублей

29 сентября в Сыктывкаре прошла пресс-конференция об итогах лесопожарного сезона и планах на 2023 год в Республике Коми. Организатором выступило Министерство природы Коми. Корреспондент “Про Город Сыктывкар” узнал, что стоит ожидать в следующем году.
Первой слово взяла министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич. Она сразу подчеркнула, что с 26 сентября в Коми отменен пожароопасный сезон и добавила, что в следующем году легче не будет.
“По прогнозам синоптиков, следующие летние сезоны в ближайшие годы будут такими же жаркими и засушливыми. Поэтому мы должны быть готовы во всеоружии”, – заявила министр.
Исходя из итогов лесопожарного сезона, можно подчеркнуть, что Минприроды Коми приобрело дополнительную технику и теперь ведомство обеспечено ею на 92%. Также в этом году увеличили нормативы по парашютном десанту – 150 человек. Во время лесных пожаров привлекались около 70% человек от нормативов, а также авиация и мониторинг, который позволил в оперативной обстановке своевременно реагировать на новые возгорания.
“Самый сложный был день в июне, когда за сутки мы зарегистрировали 93 лесных пожара. Этот факт был основанием для введения ЧС на территории Коми по пожарам, а также мобилизации всех сил для тушения”, – добавила Екатерина Киселевич.
Сотрудники Минприроды Коми отметили, что основная сложность в пожаротушении — это труднодоступность территорий и невозможность применить сухопутную технику.
Директор Коми лесопожарного центра Евгений Макаров сообщил, что в этом году на территории региона зафиксировали 444 лесных пожара, которые захватили площадь в 57 тысяч гектаров.
Из особенностей пожароопасности прошедшего летнего сезона он отметил следующее:
- Аномально жаркая погода, впервые за 30 лет в Коми. С 1 июля по 28 августа на территории республики характеризовался длительный сухой период с отсутствием облачных осадков. Температура была выше нормы на 6-8 градусов.
- Вынужденное применение авиации для патрулирования и пожаротушения. Использовали десять легкомоторных самолетов и два самолета АН-2. 83% пожаров тушили с помощью авиации.
- Грозовая активность привела к массовым вспышкам пожара. Например с 12 по 16 июля, из-за гроз появился 161 очаг возгорания. За весь сезон грозы стали причиной 381 пожара.
- Возникновение лесных пожаров в лесорастительных условиях, в том числе с большим количеством отпавших деревьев, то есть – горючего материала.
Для тушения пожаров активно привлекали местное население. Минприроды Коми заключило 1131 договоров с физическими лицами.
Также на конференции подчеркнули основные проблемы, из-за которых были затруднения в тушении пожаров: нехватка летчиков-наблюдателей, инструкторского состава, необходимость в дооснащении лесопожарной техникой; создание авиапарка и увеличение финансирования.
При этом, как отметила Екатерина Киселевич, на форуме “Леса России”, который не так давно прошел в Красноярске, директор федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников поблагодарил Минприроды Коми, подчеркнув что регион принял все меры для тушения пожаров.
Не обошлось и без происшествий с трагическим концом. При выполнении патрулирования произошла авиакатастрофа, в которой погибло три человека:
“Трагедия потрясла нас всех. К сожалению, на сегодняшний день результатов авиарасследования еще нет”, – заявила Екатерина Киселевич.
Минприроды Коми занялись подсчетом ущерба при тушении пожара. В итоговую сумму в том числе войдет и стоимость работ при тушении. Сейчас она составляет – 799 миллионов рублей, из которых 740 миллионов являются кредиторской задолженностью.
“Мы на федеральном уровне подготовили постановление, чтобы погасить эту задолженность из резерва правительства России и в дальнейшем произвести расчет с контрагентами”, – добавили в Минприроды.
К сожалению, большинство из прогнозов погоды на летний период были ошибочными, что повлияло на исход пожаров и их распространение.