Мошенники получили доступ к личным кабинетам жителей Коми на Госуслугах

59-летней женщине поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником ресурса госуслуг. Работник сообщил, что в личном кабинете женщине необходимо получить письмо, а ему – назвать пароль, который она получит в смс. Пенсионерка, не подозревая об обмане, озвучила код. Заявительница является постоянным пользователем портала, поэтому вскоре обнаружила, что кто-то заказал от ее имени справки в различные инстанции, электронную трудовую книжку, сведения о пенсии и других выплатах. Жительница Прилузья незамедлительно заблокировала доступ к личному кабинету и поменяла пароль.

В похожей ситуации оказался 56-летний мужчина. Под предлогом получения письма в личном кабинете злоумышленники завладели смс-паролем и получили тем самым доступ к персональной информации заявителя, после чего осуществили от его имени заказ различных справок. Житель района, обнаружив подозрительные действия, также заблокировал доступ и поменял пароль.

Оба потерпевших сообщили о данных фактах в полицию, которая сейчас разбирается в обстоятельствах обоих инцидентов. Как выяснили правоохранители, злоумышленники, используя персональные данные заявителей, пытались узнать их платежеспособность, чтобы в дальнейшем распорядиться полученными сведениями в корыстных целях.

МВД по Республике Коми предупреждает! Будьте бдительны! Телефонные мошенники обычно ищут информацию в открытых или плохо защищенных базах данных. Для защиты аккаунта достаточно включить двухфакторную аутентификацию, то есть вход на портал не только по логину и паролю, но и одноразовому смс-коду. Кроме того, не следует сообщать код из смс незнакомцам по телефону, кем бы они не представлялись