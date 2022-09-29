"У нас +12 градусов в кабинетах": целое офисное здание в Сыктывкаре осталось без тепла

В одном из офисных зданий Сыктывкара каждый год задерживают подключение отопления. Работники бояться, что в этом году тепло и вовсе могут не дать. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с сотрудником одной из компаний в бизнес-здании.
В Эжвинском районе Сыктывкара в Республиканском предприятии бизнес-инкубатор температура воздуха не выше +12 градусов. В пятиэтажном здании расположено несколько организаций. Сотрудники массово отказываются ходит на работу из-за холода.
“Нам сокращают рабочее время, рекомендуют теплее одеваться. Там безумно холодно, а от обогревателей толку ноль — стены и полы бетонные. Из-за холода наши сотрудники болеют и вынуждены выходить на больничный, некоторые отказываются ходить на работу, потому что невозможно находиться в бетонном здании при температуре +12 градусов. В прошлом году опускалось до +5, +7 градусов”, — сообщила одна из сотрудниц предприятия.
По словам женщины, отопление отказываются включать из-за большого долга организации Бизнес-инкубатор.
“27 сентября звонила уточнить о сроках включения отопления. В администрации бизнес-инкубатора сказали, что этот вопрос нужно задать Жилкомхозу, якобы они ведут ремонтные работы и включение отопления зависит теперь от него. Я не поленилась и позвонила в Жилкомхоз, но там сказали, что отопление не включают только по причине долга, имеющегося у бизнес-инкубатора. Замкнутый круг, в котором мы заложники”, — возмущается сыктывкарка.
Подобная ситуация происходит каждый год.
“В прошлом году, наверное, отопление дали в конце сентября. Администрация бизнес-инкубатора сваливала все на Жилкомхоз, однако там опровергли эту информацию и сказали, что у предприятия не готов даже паспорт для подключения объекта к отоплению, а мы мерзли две недели на тот момент, хотя вся Эжва была с отоплением”, — отметила женщина.
Сотрудники, которые работают в этом здании, не знают, куда обратиться с проблемой.
“Мерзнут все, но куда идти и кому жаловаться — никто не знает. Возможно из-за незнания все продолжается годами. Остается только мерзнуть и ждать”, — заключила горожанка.