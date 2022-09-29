"У нас +12 градусов в кабинетах": целое офисное здание в Сыктывкаре осталось без тепла

В одном из офисных зданий Сыктывкара каждый год задерживают подключение отопления. Работники бояться, что в этом году тепло и вовсе могут не дать. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с сотрудником одной из компаний в бизнес-здании.

В Эжвинском районе Сыктывкара в Республиканском предприятии бизнес-инкубатор температура воздуха не выше +12 градусов. В пятиэтажном здании расположено несколько организаций. Сотрудники массово отказываются ходит на работу из-за холода.

“Нам сокращают рабочее время, рекомендуют теплее одеваться. Там безумно холодно, а от обогревателей толку ноль — стены и полы бетонные. Из-за холода наши сотрудники болеют и вынуждены выходить на больничный, некоторые отказываются ходить на работу, потому что невозможно находиться в бетонном здании при температуре +12 градусов. В прошлом году опускалось до +5, +7 градусов”, — сообщила одна из сотрудниц предприятия.

По словам женщины, отопление отказываются включать из-за большого долга организации Бизнес-инкубатор.