В Госдуму внесли проект о выплате 300 тысяч рублей для мобилизованных

В Думу внесли законопроект о ряде льгот для призванных на военную службу граждан. Инициаторами стали депутаты "Единой России" и КПРФ.

Согласно документу, предлагается ввести единовременную выплату для мобилизованных, которая составит 300 тысяч рублей. Также предлагается освободить эту категорию граждан от уплаты процентов по ипотеке и кредитам на срок службы, а также предоставить им 50% компенсацию на оплату ЖКХ, ОСАГО и освободить от налога на имущество.