Суд вдвое снизил срок осужденному экс-ректору УГТУ Николаю Цхадая

Верховный суд Коми уменьшил срок заключения бывшему ректору Ухтинского технического госуниверситета. Наказание снизили сразу вдвое, передает ТАСС. Суд принял решение уменьшить срок с девяти лет до четырех лет и трех месяцев строгого режима со штрафом в размере 25,5 миллионов рублей. Смягчающими обстоятельствами с признали вклад фигуранта дела в развитие науки и образования, наличие у Николая Цхадая почетных званий и наград, а также его возраст.

Напомним, по информации следствия в 2010 году Цхадая продал долю уставного капитала компании, учредителем которой был УГТУ по заведомо заниженной стоимости подконтрольным ректору лицам. ПВ результате ущерб, нанесенный УГТУ оценили в 58 млн рублей - более 56 млн рублей выплачено подконтрольным лицам в качестве дивидендов, на 1,9 млн рублей была занижена при продаже действительная стоимость доли в уставном капитале.